Hombale ஃபிலிம்ஸ் – சுதா கொங்கரா படத்தின் ஹீரோ சூர்யாவா...செம உருட்டா இருக்கே?

சென்னை : உலகம் முழுவதும் வசூல் சாதனை படைத்த கேஜிஎஃப் இரண்டு பாகங்களையும் தயாரித்த Hombale ஃபிலிம்ஸ் தயாரிக்கும் அடுத்த படத்தில் சூர்யா ஹீரோவாக நடிக்க உள்ளதாக சோஷியல் மீடியாவில் மிக வேகமாக தகவல் ஒன்று பரவி வருகிறது.

கன்னடத்தில் புனித் ராஜ்குமார், யாஷ் நடித்த சில படங்களை Hombale ஃபிலிம்ஸ் தயாரித்துள்ளது. இந்த நிறுவனம் இதுவரை தயாரித்த 6 படங்களும் செம ஹிட். கன்னட படங்களை மட்டுமே தயாரித்து வந்த இந்நிறுவனம் கேஜிஎஃப் சாப்டர் 1 மற்றும் கேஜிஎஃப் 2 பாகங்களை பான் இந்தியா படமாக பல மொழிகளிலும் தயாரித்து வெளியிட்டது.

English summary

Today Hombale films officially announced that their next film will be direct by Sudha Kongara. Immediately rumours spread in social media that Suriya will play a lead role in this movie. But sources confirmed that Suriya was not part in this movie.