“அஜித் கூட எப்ப படம் பண்ண போறீங்க..? விரைவில் சொல்றேன்…”: குருதி ஆட்டம் டைரக்டரோட அடுத்த ப்ளான்?

சென்னை: அதர்வா நடித்துள்ள 'குருதி ஆட்டம்' திரைப்படம் இன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகியுள்ளது.

8 தோட்டாக்கள் படம் மூலம் கவனம் ஈர்த்த ஸ்ரீ கணேஷ் 'குருதி ஆட்டம்' படத்தை இயக்கியுள்ளார்.

இந்நிலையில், சோஷியல் மீடியாவில் ரசிகர்களுடன் கலந்துரையாடிய ஸ்ரீ கணேஷ், அஜித் படத்தை இயக்குவது குறித்து மாஸ் அப்டேட் ஒன்று கொடுத்துள்ளார்.

