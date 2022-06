மாதவன் மனைவிக்கு யாரு கிஸ் கொடுக்குறா பாருங்க.. இதை பார்த்ததும் அவரு மச்சானே ஆடிப் போயிட்டாராம்!

சென்னை: நடிகர் மாதவன் இயக்கி நடித்துள்ள ராக்கெட்டரி திரைப்படம் வரும் ஜூலை 1ம் தேதி திரைக்கு வருகிறது.

Madhavan Emotional Speech On Rocketry Press Meet | சம்பளம் வாங்காம சூர்யா நடிச்சி இருக்காரு

தேச துரோகி என தவறாக குற்றம் சுமத்தப்பட்டு 30 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை அனுபவித்த விஞ்ஞானி நம்பி நாராயணனின் வாழ்க்கை வரலாற்றைத் தான் படமாக்கி நடித்திருக்கிறார் மாதவன்.

இந்நிலையில், நம்பி நாராயணன் லுக்கில் தனது மனைவியுடன் மாதவன் எடுத்துக் கொண்ட ரொமான்டிக் போட்டோ பலரையும் ஆச்சர்யம் கலந்த அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

மாதவன் படத்துக்கு கிடைத்த ராஜ மரியாதை.. கான்ஸ் திரைப்பட விழாவில் திரையிடப்படும் ராக்கெட்டரி!

English summary

Actor Madhavan shares a sweet romantic photo with his wife in a Nambi Narayanan getup and tweeted, "When my brother-in-law freaked out when I sent him this photo of my wife" .