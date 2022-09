எந்த படம்தான் விமர்சிக்கப்படவில்லை? என் படத்தை கேட்க வந்துவிட்டீர்கள்..செய்தியாளர்களிடம் எகிறிய டாப்சி

நடிகை டாப்சி பொதுவெளியில் செய்தியாளர்களிடம் கோபப்பட்டு கடுமையாக பதிலுக்கு பேசியுள்ளார்.

தனது படத்தைப்பற்றி நெகட்டிவ் விமர்சனங்கள் அதிகம் வருகிறதே எனக் கேள்விக்கேட்ட செய்தியாளரிடம் முதலில் படத்தைப்பற்றி நன்றாக தெரிஞ்சுகிட்டு வந்து கேளுங்கள் என்று எகிறியுள்ளார்.

டாப்சியின் இந்த பேட்டியின் காணொளியை வெளியிட்டு நெட்டிசன்கள் விமர்சித்து வருகின்றனர்.

English summary

Actress Taapsee got angry with reporters in public and gave a stern reply. she said to the reporter that he is getting a lot of negative reviews about his film, first get to know about the film well and come and ask. Netizens are criticizing Taapsee by posting the video of this interview.