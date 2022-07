ராக்கெட்ரி படத்தின் நிஜ நாயகன் நம்பி நாராயணன் யார்?..துரோகத்தால் வீழ்த்தப்பட்ட விஞ்ஞானி

ராக்கெட்ரி படத்தில் மாதவன் ஏற்றுள்ள பாத்திரம் நம்பிநாராயணன் என்கிற விஞ்ஞானியின் உண்மைக்கதையாகும். துரோகத்தால் வீழ்த்தப்பட்ட கலாமின் சிஷ்யர் பற்றி பார்ப்போம்.

இன்று முதல் மாதவன் இயக்கத்தில் ராக்கெட்ரி திரைப்படம் வெளியாகியுள்ளது. இந்தப்படம் உண்மைச் சம்பபவத்தின் அடிப்படையில் எடுக்கப்பட்ட படம் ஆகும். இந்தப்படத்தில் துரோகத்தால் வீழ்த்தப்பட்ட ஒரு விஞ்ஞானியின் கதை ஆகும்.

நம்பி நாராயணன் ராக்கெட் தொழில் நுட்பத்தின் முன்னோடி, ஏவுகணை, திரவ எரிபொருள் கண்டுபிடிப்புகளில் முக்கிய பங்கு வகித்தவர்.

Rocketry Review: நம்பி நாராயணன் பயோபிக்கை கச்சிதமாக செய்தாரா மாதவன்? ராக்கெட்ரி விமர்சனம்!

English summary

Madhavan's role in rocketry is based on the true story of a scientist named Nambinarayanan. Let's look at Abdul Kalam's disciple who was brought down by betrayal.