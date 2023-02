LEO: தீபாவளி ரேஸில் இருந்து விலகிய லியோ... விஜய் - லோகேஷின் மாஸ்டர் பிளான் இதுதானா?

சென்னை: விஜய்யின் தளபதி 67 பட டைட்டில் லியோ என படக்குழு தரப்பில் இருந்து நேற்று அறிவிப்பு வெளியானது.

லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கும் இந்தப் படத்துக்கு முதலில் தளபதி 67 என தற்காலிகமாக டைட்டில் வைக்கப்பட்டிருந்தது.

லியோ டைட்டில் ப்ரோமோவுடன் படத்தின் ரிலீஸ் தேதியையும் படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்திருந்தது.

தீபாவளிக்கு வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட லியோ ஆயுத பூஜை விடுமுறையில் ரிலீஸாகவுள்ளது ஏன் என்பது குறித்து தற்போது தகவல் கிடைத்துள்ளது.

English summary

The film crew announced that Thalapathy 67 starring Vijay is titled Leo. The film is releasing on 19th October on the occasion of the Ayudha Puja holiday. As Rajinikanth's Jailer and Kamal's Indian 2 may release for Diwali, So Leo is said to be out for Ayudha Puja.