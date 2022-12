பெயர்: காதலுக்கு மரியாதை! வயது 25! குற்றம்: இதயங்களை திருடியது! "மீண்டு" வருவாரா ஜீவா?

சென்னை: 1997ஆம் ஆண்டு, டிசம்பர் 19ம் தேதி உலகம் முழுக்க உள்ள காதலர்களின் வாழ்க்கை தருணத்தில் பொன் எழுத்துக்களால் பொறிக்கப்பட வேண்டிய நாளாக மாறும் என்று அன்று காலை வரை கூட யாரும் நினைத்திருக்க மாட்டார்கள்.

ஹாலிவுட்டில் டைட்டானிக், தமிழில் காதலுக்கு மரியாதை என்ற இரு பெரும் காதல் காவியங்கள் பிறந்த தினம் யதேர்ச்சையாக அன்றாகத்தான் இருந்தது.

உலகம் முழுவதும் காதலர்களின் இதயத்தை உருக்கி, நொறுக்கி போட்டது டைட்டானிக் என்றால், உள்ளூர் காதலர்களின் உள்ளத்தை நெகிழ்ந்துபோக வைத்தது காதலுக்கு மரியாதை.

பாசில் இயக்கத்தில், விஜய், ஷாலினி, சிவகுமார், ஸ்ரீவித்யா, மணிவண்ணன், சார்லி, ராதாரவி, தாமு, தலைவாசல் விஜய், கே.பி.ஏ.சி. லலிதா என பெரும் நட்சத்திர பட்டாளத்தின் நடிப்பு (kadhalukku mariyadhai cast and crew) என்ற கேக்கின் மீது, இசைஞானி இளையராஜா இசை என்ற செர்ரி வைக்கப்பட்ட படம் என்பதால் வெளியாகும்போதே பயங்கர எதிர்பார்ப்பை உருவாக்கியிருந்தது இந்த படம்.

ரஜினி, கமல் பெயர் இருக்கக் கூடாதுன்னு சொன்னேன்... சிவாஜிக்கு மரியாதை இல்லை: இளையராஜா ஓப்பன் டாக்

English summary

Kadhalukku Mariyadhai at 25th years, and here is the review: Until that morning in 1997, no one would have thought that December 19th would become a day to be etched in golden letters in the lives of lovers around the world. Coincidentally, the birth date of two great romantic epic movies, Titanic in Hollywood and Kadhalukku Mariyadhai in Tamil, happened to be on that day.