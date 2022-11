ஏன் கனவு பாடலில் ஹீரோ தான் ஆடணுமா? நாங்க கூட ஆடக்கூடாதா? இயக்குநர் சங்கரிடம் சண்டை போட்ட கவுண்டமணி

கவுண்டமணி சினிமா உலகில் பரபரப்புக்கு பேர்போனவர். அவரது சீனியாரிட்டி, அதிரடி கருத்துகளுக்காக பேசப்பட்டவர்.

கவுண்டமணி நீண்ட ஆண்டுகள் திரைத்துறையில் இருந்ததால் அவரிடம் பேசுவதற்கு பலரும் அஞ்சுவார்கள்.

இயக்குநர் ஷங்கரின் முதல் படமான ஜென்டில்மேன் படத்தில் கவுண்டமணி செய்த தரமான சம்பவம் தற்போது வெளியாகி உள்ளது.

எங்கிருந்துயா இந்த பையன புடிச்சிட்டு வந்த என வடிவேலு பற்றி கஸ்தூரி ராஜாவிடம் விசாரித்த கவுண்டமணி

English summary

Goundamani is known for sensationalism in the world of cinema. His seniority is talked about for actionable ideas. Since Goundamani has been in the film industry for many years, many people are afraid to talk to him. Goundamani's quality incident in director Shankar's first film Gentleman is now out.