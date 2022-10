நமீதா மாரிமுத்துவை போல சனிக்கிழமையே வாக்கவுட் ஆகப் போகிறாரா தனலட்சுமி? இது என்னடா புது உருட்டு!

சென்னை: பிக் பாஸ் போட்டியாளர் ஜிபி முத்துவை சக போட்டியாளரான தனலட்சுமி அழ வைத்த நிலையில், ஜிபி முத்து ஆர்மி வெகுண்டு எழுந்து விட்டது.

தனலட்சுமியை உடனடியாக வீட்டை விட்டு வெளியேற்றுங்கள் என்கிற கோரிக்கையை எழுப்பி வருகின்றனர்.

இதில், சில தீவிர ரசிகர்கள் பிக் பாஸ் ஸ்க்ரிப்ட் படி முதல் வாரம் எலிமினேஷன் இல்லாத நிலையில், தனலட்சுமி வீட்டை விட்டு அவரே அதிரடியாக வெளியேறுவார் என புதுக்கதை ஒன்றை உருட்டி வருகின்றனர்.

ஜிபி முத்து நாரதர் வேலை பாக்குறாரு..அவர பாத்தாலே கண்டாகுது..பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியின் ப்ரோமோ!

English summary

Bigg Boss Tamil Season 6 team plans to walk out Dhanalakshmi like Namitha Marimuthu in first week itself guessing trending in social media after she fight with GP Muthu.