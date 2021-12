வலிமை தியேட்டர் ரிலீசுக்கு வேட்டு வைக்குமா ஒமிக்ரான்? அப்படியே வெளியானாலும் அந்த சிக்கல் இருக்கே?

சென்னை: நடிகர் அஜித் குமாரின் வலிமை திரைப்படத்தின் டிரைலர் இன்னும் சற்று நேரத்தில் வெளியாக உள்ளது.

2 ஆண்டுகளாக வலிமை படத்தின் ரிலீசுக்காக காத்திருக்கும் ரசிகர்கள் வலிமை படத்தின் டிரைலரை வேற மாறி ரெக்கார்டு படைக்க காத்திருக்கின்றனர்.

இந்நிலையில், வலிமை திரைப்படம் திரையரங்குகளில் வெளியாகுமா? அல்லது வெளியானாலும் வசூலை குவிக்குமா? என ஏகப்பட்ட கேள்விகள் எழுந்துள்ளன. வலிமை படத்தின் வசூலை பாதிக்கும் காரணிகள் என்ன என்ன என்பது குறித்து இங்கே பார்ப்போம்.

English summary

Due to Omicron cases raises day by day several states put a several restrictions and Cinema halls expected to shut down soon. This are the reason will affect Valimai Box office fear raises in production team.