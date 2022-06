அடுத்த படம் சூர்யாவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து இணைந்து நடிக்கிறேன்..கமல் சொன்ன முக்கிய தகவல்

சென்னை : சூர்யாவிற்கான நன்றியை அடுத்த படத்தில் முழுவதுமாக காட்ட முடிவு செய்திருக்கிறேன் என கமல் தெரிவித்துள்ளார். விக்ரம் படத்திற்கு ரசிகர்கள் அளித்த ஆதரவிற்கு தனித்தனியாக வீடியோ வெளியிட்டு நன்றி தெரிவித்துள்ளார் கமல்.

டைரக்டர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் கமல்ஹாசன், விஜய் சேதுபதி, ஃபகத் ஃபாசில், சூர்யா உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ள படம் விக்ரம். இந்த படத்தை கமலின் ராஜ்கமல் ஃபிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷனல் தயாரித்திருந்தது. இந்த படம் உலகம் முழுவதும் 150 கோடிக்கும் அதிகமான தொகையை வசூல் செய்து வெற்றிகரமாக ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது.

English summary

Kamalhaasan released video for thanking Vikram team and Fans for giving huge success to Vikram movie. Kamal spoke in 5 different languages and released separate videos. After Kamal released the video, #VikramRoaringSuccess, #Vikram3 hastags become trending social media.