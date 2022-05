விக்ரம் ஆடியோ வெளியீட்டு விழாவில் இப்படி ஒரு தரமான சம்பவம் காத்திருக்கா ?

சென்னை : கமலின் விக்ரம் பட ஆடியோ வெளியீட்டு விழாவில் பல சர்ப்ரைஸ்கள் காத்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. இதில் முக்கியமான விஷயம் ஒன்றும் நடைபெற உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

டைரக்டர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் கமல் நடித்துள்ள விக்ரம் படம் ஜுன் 3 ம் தேதி ரிலீசாக உள்ளது. ரிலீசிற்கு முன் விக்ரம் படம் பற்றி வெளியாகும் அடுத்தடுத்த தகவல்கள் ரசிகர்களை எதிர்பார்ப்பு மற்றும் உற்சாகத்தின் உச்சியில் கொண்டு வைத்துள்ளது.

According to latest sources, Thalapathy 67 official announcement might revealed in Vikram audio and trailer launch event. This event will held tomorrow in Chennai Nehru indoor stadium. Rajini, Vijay, Suriya are invited for this function.