ஷாருக்கான் படத்தில் விஜய் கேமியோ.. சம்பளம் எவ்வளவு.. ஷூட்டிங் எங்கே நடக்கப் போகுது தெரியுமா?

சென்னை: விக்ரம் படத்தில் இடம்பெற்ற சூர்யாவின் ரோலக்ஸ் கதாபாத்திரம் கேமியோவாக வந்து செம வெயிட் காட்டிய நிலையில், மற்ற முன்னணி நடிகர்களும் தங்கள் படங்களில் பெரிய நடிகர்களை கேமியோவாக புக் செய்து வரும் பழக்கம் தொடங்கி உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றனர்.

வம்சி இயக்கத்தில் விஜய் நடித்து வரும் வாரிசு படத்தில் மகேஷ் பாபு கேமியோவாக நடிக்கப் போகிறார் என்கிற பேச்சு அடிபட்டு வரும் நிலையில், நடிகர் விஜய்யே ஒரு படத்தில் கேமியோவாக நடிக்கப் போகிறார் என்றும் கூறுகின்றனர்.

ஏற்கனவே சுக்கிரன் படத்தில் எக்ஸ்டன்ட் கேமியோ ரோலில் தான் நடிகர் விஜய் நடித்திருப்பார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

English summary

Vijay will do a cameo role in Atlee, Shah Rukh Khan's Jawan movie soon in Chennai strong buzz trending in Cinema Industry. Deepika Padukone will also do a cameo in this film.