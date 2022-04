கேஜிஎஃப் படத்தை மனந்திறந்து பாராட்டிய புனித் ராஜ்குமார்...வைரலாகும் நெகிழ்ச்சி வீடியோ

சென்னை : கேஜிஎஃப் 2 உலகம் முழுவதும் வசூலில் சக்கை போடு போட்டு வரும் நிலையில், கேஜிஎஃப் படக்குழுவிற்கு மறைந்த கன்னட சூப்பர்ஸ்டார் புனித் ராஜ்குமார் வாழ்த்து சொன்ன நெகிழ்ச்சியான பழைய வீடியோ ஒன்று தற்போது செம வைரலாகி வருகிறது.

டைரக்டர் பிரசாந்த் நீல் இயக்கத்தில் கன்னட ராக்கிங் ஸ்டார் யாஷ் நடித்த கேஜிஎஃப் சாப்டர் 2 படம் ஏப்ரல் 14 ம் தேதி உலகம் முழுவதும் தமிழ், கன்னடம், தெலுங்கு, மலையாளம், இந்தி ஆகிய 5 மொழிகளில் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது. கிட்டதட்ட 10,000 க்கும் அதிகமான தியேட்டர்களில் இந்த படம் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டு, ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

யஷ் எப்படி சரளமா தமிழ் பேச கத்துக்கிட்டாரு தெரியுமா? அவரே சொன்ன சீக்ரெட்டை பாருங்க!

English summary

Puneeth Rajkumar's old video goes viral in social media. In that video Puneeth Rajkumar wished KGF team. This video was taken on 2018 before KGF Chapter 1 release. Now fans shared this video and make into viral.