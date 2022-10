உலகின் மிகப்பெரிய மிதக்கும் சூரிய மின் நிலையம்.. இந்தியாவுக்கு பெருமை!

இந்தியா உள்பட உலகம் முழுவதும் அனல் மின்சாரம் மற்றும் அணு மின்சாரம் உற்பத்தி குறைந்து வரும் நிலையில் சூரிய மின்சார உற்பத்தியை குறித்த விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

தமிழகம் உள்பட இந்தியா முழுவதும் பல மாநிலங்களில் தற்போது சூரிய ஒளி மின்சாரம் தயாரிப்பதில் ஆர்வம் காட்டப்பட்டு வருகிறது.

இந்த நிலையில் உலகிலேயே மிகப்பெரிய மிதக்கும் சூரிய ஒளி மின் நிலையம் இந்தியாவில் அமைக்கப்பட்ட இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

English summary

World's largest floating solar power plant is going to be built in Madhya Pradesh state. This Solar floating solar plant will generate 600 Megawatt power by 2022-23. The project is estimated to be worth over Rs.3000 crores.