அட சூரி அறிமுகமானது இந்த படத்திலா? 12 ஆண்டு போராட்டம் பரோட்டா சூரி ஆன கதை

சென்னை : நடிகர் சூரி தனது 20 வது வயதில் நடிக்க வந்துவிட்டார். ஆனால் அவரை எல்லோரும் பரோட்டா சூரியாக பிரபலமானவுடன் தான் திரும்பிப்பார்க்க ஆரம்பித்தனர்.

சினிமா ஆசையால் வரவில்லை வறுமை காரணமாக வேலைத்தேடி சென்னை வந்தவர் பின்னர் சினிமா வாய்ப்புக்காக அலைந்து சிறிய ரோல்களில் நடித்து பிரபலமானார்.

சினிமாவில் இவருக்கு நெருங்கிய நண்பராக சிவகார்த்திகேயன், விஷால் போன்றோர் உள்ளனர்.

Actor Suri came to acting at the age of 20. But everyone started looking back at him only after he became popular as Parotta Suri.