நடிகை யாஷிகா ஆனந்த் கார் விபத்தில் காயம்...மருத்துவமனையில் அனுமதி

சென்னை : பிரபல மாடலான யாஷிகா ஆனந்த், கவலை வேண்டாம், துருவங்கள் பதினாறு படங்கள் மூலம் தமிழ் சினிமாவிற்கு அறிமுகமானார். தொடர்ந்து பல படங்களில் சிறிய ரோல்களில் நடித்தார். குறும் படங்கள், டிவி சீரியல்கள் சிலவற்றில் நடித்துள்ளார்.

2018 ல் விஜய் டிவி.,யில் ஒளிபரப்பான பிக்பாஸ் சீசன் 2 ல் போட்டியாளராக பங்கேற்று, பிரபலமானார். இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அதிக ரசிகர்களை பெற்ற யாஷியாவிற்கு பட வாய்ப்புக்களும் அதிகம் வர துவங்கின. வெப் சீரிசிலும் நடித்தார்.

English summary

Yashika anand met a car accident near Mamallapuram. In this accident yashika serously injured and rushed to hospital. Along with Yashika, 2 boy friends of her also injuried. Yashika's another one girl friend dead in this accident.