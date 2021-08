குற்ற உணர்ச்சியில் தவிக்கும் யாஷிகா ஆனந்த் ...இப்போ எப்படி இருக்கார் ?

சென்னை : விஜய் டிவி.,யில் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் போட்டியாளராக கலந்து கொண்டு புகழ்பெற்றவர் யாஷிகா ஆனந்த். பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு புகழடைந்த யாஷிகா, பல படங்களில் சிறிய ரோல்களில் நடித்து வந்தார். இருட்டு அறையில் முரட்டு குத்து 2 படத்தில் இரண்டாம் நாயகியாக நடித்தார். பெரும்பாலும் கவர்ச்சி ரோல்களிலேயே நடித்தார்.

தற்போது எஸ்.ஜே.சூர்யா நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு ஹீரோவாக நடிக்கும் கடமையை செய் படத்தில் ஹீரோயினாக நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தின் வேலைகள் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டி உள்ளது. விரைவில் இந்த படம் ரிலீஸ் செய்ய திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. இந்நிலையில் சமீபத்தில் யாஷிகா ஆனந்த், கார் விபத்தில் மிக மோசமாக காயமடைந்து மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். அவருடன் காரில் வந்த தோழி பவனி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.

ஒயிட் பிகினியில் ஒயிட் மில்க்காய் ஜொலிக்கும் நடிகை வேதிகா!

ஏராளமான எலும்பு முறிவுகளுடன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட யாஷிகாவிற்கு பல ஆப்பரேஷன்கள் செய்யப்பட்டது. தற்போது சுயநினைவிற்கு வந்த உடன் தோழி இறந்த செய்தி யாஷிகாவிற்கு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதைக் கேட்டு கதறி அழுதுள்ளார் யாஷிகா. தனது உணர்வை இன்ஸ்டாகிராமில் பதிவிட்டுள்ளார் யாஷிகா. விபத்திற்கு பிறகு அவர் பதிவிட்டுள்ள முதல் பதிவு இது.

English summary

After the accident yashika shares her emotions in first post in instagram. In that post yashika wrote, i will forever feel guilty to be alive. i won't be celebrating my birthday.