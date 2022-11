’நேற்றொரு தோற்றம் இன்றொரு மாற்றம்’..அசீம் இப்படியா? பச்சோந்தி கெட்டது..கமல் இன்று வச்சி வெளுப்பாரா?

பிக்பாஸ் வீட்டில் 2 வாரம் வில்லன், 2 வாரம் நல்லவன், மீண்டும் வில்லத்தனம் அசீமின் உண்மையான முகம் எது.

மாலையில் விக்ரமனுடன் மீண்டும் நட்புக்கரம், இரவில் புறம் பேசுவது. பச்சோந்தி கெட்டது போங்க என அசீமை நெட்டிசன்கள் விமர்சித்து வருகின்றனர்.

அசீமின் இந்த திடீர் மாற்றத்தை வாராவாரம் ஆரவாரம் செய்யும் கமல் இதை கண்டிப்பாரா? என நெட்டிசன்கள் கேட்கின்றனர்.

இந்த வாரம் பிக்பாஸ் வீட்டை விட்டு வெளியேறுவது இவர் தான்..ஷாக்கான ரசிகர்கள்!

English summary

Villain for 2 weeks, Hero for 2 weeks, villain again in Bigg Boss house What is Aseem's real face? Friendship again with Vikraman in the evening, chatting away at night. Netizens are criticizing Asim saying that bad like chameleon. Will Kamal condemn this sudden change of Aseem this week? Netizens ask.