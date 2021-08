சைக்கோ.. போதை ஆசாமி.. பல நடிகைகளுடன் கள்ளத்தொடர்பு.. மாமனார் லீலை.. பிரபல பாடகர் மனைவி பகீர் புகார்!

மும்பை: பல பெண்களுடன் கள்ளத் தொடர்பு வைத்திருப்பதாக பாலிவுட் ராப்பரும் பிரபல பாடகருமான ஹிர்தேஷ் சிங் எனும் யோ யோ ஹானி சிங் மீது அவரது மனைவி ஷாலினி தல்வார் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

இந்த யோ யோ ஹானி சிங் தான், லுங்கி டான்ஸ் என்ற பிரபல பாடலை பாடி பிரபலம் ஆனார். டெல்லி நீதிமன்றத்தில் அவருக்கு எதிரான அனைத்து குற்றச்சாட்டுகளையும் விவரித்து 120 பக்க மனுவை , அவர் மனைவி தாக்கல் செய்துள்ளார்.

அந்த மனுவில் பல திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

English summary

Yo Yo Honey Singh's wife Shalini has accused the singer-rapper of domestic violence. She has filed a 120 page plea against his husband and revealed that singer had sex with multiple women.