தளபதி 66 ஷுட்டிங்கில் இணைந்த பிரபலம்...அப்போ படம் செமயா இருக்குமே

சென்னை : விஜய் நடித்து வரும் தளபதி 66 படத்தின் ஷுட்டிங்கில் முக்கிய பிரபலம் ஒருவரும் கலந்து கொண்டுள்ளாராம். இவர் தளபதி 66 படத்தில் முக்கிய ரோல் ஒன்றில் நடிப்பதாக கூறப்படுகிறது.

டைரக்டர் வம்சி பைடபள்ளி இயக்கும் தளபதி 66 படத்தின் வேலைகள் சத்தமில்லாமல், அதே சமயத்தில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. ஏப்ரல் 6 ம் தேதி சென்னையில் பூஜையுடன் துவங்கிய முதல் கட்ட ஷுட்டிங் சில நாட்களிலேயே முடிக்கப்பட்டது. தில்ராஜு தயாரிக்கும் இந்த படத்திற்கு தமன் இசையமைத்து வருகிறார்.

English summary

Actor Yogibabu officially joins in Thalapathy 66 shooting in Hyderabad. He play a prominent role in this movie. After Vijay's Sarkar, Bigil, Beast, now fourth time Yogibabu to team up with Vijay. Fans expect this comedy combo will entertain the audience.