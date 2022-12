பாக்ஸ் ஆபிஸில் மாஸ் காட்டிய லவ் டுடே... பாட்டும் சூப்பர் ஹிட்: யுவன் சம்பளம் இதுதானா... அட பாவமே!

சென்னை: பிரதீப் ரங்கநாதன் இயக்கிய லவ் டுடே திரைப்படம் நவம்பர் 4ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது.

இயக்கியதுடன் பிரதீப் ரங்கநாதனே ஹீரோவாக நடித்துள்ள இந்தப் படத்திற்கு யுவன் சங்கர் ராஜா இசையமைத்துள்ளார்.

லவ் டுடே திரையரங்குகளைத் தொடர்ந்து ஓடிடி ரசிகர்களிடமும் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றுள்ள நிலையில், இந்தப் படத்திற்காக யுவன் வாங்கிய சம்பளம் குறித்த தகவல் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Pradeep Ranganathan's Love Today film was released in theaters. The film has been well received by fans and has been released in Telugu as well. In this case, it has been reported, Yuvan has received a salary of only Rs.1.20 crore for the Love Today movie.