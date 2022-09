வெந்து தணிந்தது காடு, மல்லிப்பூ சாங்… ரைம்மிங்காக பாராட்டிய யுவன்: ப்ரதருக்கு நன்றி சொன்ன சிம்பு

சென்னை: சிம்புவின் வெந்து தணிந்தது காடு படத்தின் ஆடியோ வெளியீட்டு நிகழ்ச்சியில் யுவன் சங்கர் ராஜா கலந்துகொண்டார்.

வெந்து தணிந்தது காடு பட ஆடியோ ரிலீஸில் சிம்புவிற்காக கலந்து கொண்டேன் என யுவன் சங்கர் ராஜா அப்போது கூறியிருந்தார்.

இந்நிலையில், வெந்து தணிந்தது காடு படத்தின் வெற்றியை பாராட்டி யுவன் ட்வீட் செய்துள்ளார்.

Vendhu Thanindhathu Kaadu Box Office: சிம்புவின் வெந்து தணிந்தது காடு 4வது நாள் கலெக்‌ஷன் ரிப்போர்ட்

English summary

Simbu's Vendhu Thanindhathu Kaadu has received a good response from the fans. After this, Yuvan Shankar Raja tweeted congratulating Simbu and Gautham Vasudev Menon. He also congratulated AR Rahman for the song Malipoo in the movie Vendhu Thanindhathu Kaadu