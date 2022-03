பாலிவுட் டைரக்டர்களையே மிஞ்சிட்டாரே...பாலா...பாலா தான்ய்யா

சென்னை : பொதுவாக பாலிவுட் டைரக்டர்கள் தான் படத்தின் ஷுட்டிங்கை ஆரம்பிக்கும் முன்பே ரிலீஸ் தேதியையே அறிவிப்பார்கள். ஆனால் டைரக்டர் பாலா அவர்களையும் மிஞ்சி வேற லெவலில் பிளான் செய்து வருகிறார்.

கிட்டதட்ட 18 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பாலா- சூர்யா கூட்டணி தற்போது மீண்டும் இணைந்துள்ளது. சூர்யா 41 என பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த படம் பற்றி பல தகவல்கள் கடந்த சில மாதங்களாகவே வெளியாகி வருகின்றன. ஆனால் இன்று தான் படம் பற்றிய அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.

Bala-Suriya movie shooting begins today in Kanniyakumari. This movie will planned to complete in the end of July. Latest sources confirmed this movie will be direct ott release. Suriya's Vaadivasal and Siva film will released in theatres.