அட செம...பீஸ்ட், கேஜிஎஃப் 2 ஓடிடியில் வருது...எப்போ தெரியுமா?

சென்னை : விஜய் நடித்த பீஸ்ட், யாஷ் நடித்த கேஜிஎஃப் 2 ஆகிய படங்களும் விரைவில் ஓடிடியில் திரையிடப்பட உள்ளன. எந்த ஓடிடி தளத்தில் எந்த தேதியில் வெளியிடப்பட உள்ளது என்ற விபரமும் வெளியாகி உள்ளது.

கொரோனா சமயத்தில் தியேட்டர்கள் மூடப்பட்டதால் சில படங்கள் ஓடிடி.,யில் வெளியிட முன் வந்தன. ஆனால் இதற்கு பலரம் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். பிறகு தியேட்டர்கள் திறக்கப்பட்ட உடன் ஓடிடி.,யில் திரையிடப்படும் படங்களை தியேட்டர்களில் வெளியிட எதிர்ப்புக்கள் எழுந்தது.

English summary

Beast, KGF Chapter 2, RRR movie will streaming soon in ott platforms. Vijay's Beast will release on April 26th in netflix and sun nxt. RRR will streaming in Zee 5 platform. KGF Chapter 2 will streaming in amazon prime video on May 6th.