அரியணைக்காக அண்ணன் மகளையே ஆசை நாயகியாக்க துடிக்கும் டேமன்.. எப்படி இருக்கு House of the Dragon?

லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்: கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ் வெப்சீரிஸின் ப்ரீக்வெலாக உருவாகி உள்ள ஹவுஸ் ஆஃப் தி டிராகன் கதை மெகா சீரியல்களில் வரும் கள்ளக் காதல் கதையாகவே ரொம்பவே மோசமாக மாறி வருவதாக நெட்டிசன்கள் போட்டு பொளந்து வருகின்றனர்.

ராஜாங்க கதையாக பிரம்மாண்டமாக டிராகன் எல்லாம் வைத்துக் கொண்டு கதை இருக்கிறதே என்று பார்த்தால் கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸையே மிஞ்சும் அளவுக்கு ஒவ்வொரு எபிசோடிலும் ஆபாசக் காட்சிகள் மித மிஞ்சி கிடக்கின்றன.

டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட்ஸ்டாரில் இதுவரை வெளியான 5 எபிசோடுகளும் ரசிகர்களை திக்குமுக்காட செய்துள்ளன.

Emmy Awards 2022: விருதுகளை தட்டித் தூக்கிய ஸ்க்விட் கேம், டெட் லாஸோ மற்றும் ஒயிட் லோட்டஸ்!

English summary

House of the Dragon contains many adult content story upsets fans. They trolled the makers for their obscene story and screenplay only revolves around adult contents. Game of Thrones prequel House of the Dragon streaming on Disney plus Hotstar.