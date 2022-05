கூட்டு பலாத்காரம்.. போலி என்கவுன்டர்.. அரசியல் த்ரில்லர்.. ஜன கண மன ஓடிடி ரிலீஸ் தேதி!

சென்னை: பிருத்விராஜ் மற்றும் சுராஜ் வெஞ்சாரமூடு நடித்துள்ள ஜன கண மன படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் தேதியை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.

குயின் புகழ் டிஜோ ஜோஸ் ஆண்டனி இயக்கத்தில்,பிருத்விராஜ், சுராஜ் வெஞ்சாரமூடு, மம்தா மோகன்தாஸ், ஜி.எம்.சுந்தர், ஸ்ரீதிவ்யா, சாதனா, ஷம்மி திலகன், இளவரசு, கிட்டி, மற்றும் பலர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ள படம் ஜன கண மன.

இப்படம் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் திரையரங்கில் வெளியாகி பெரும் வரவற்பை பெற்றது.

English summary

Malayalam actor Prithviraj’s latest film Jana Gana Mana will release on Netflix on June 2. Directed by Dijo Jose Antony of Queen fame, the film was released in theatres in April to positive reviews.