அரசியல் சதுரங்க ஆட்டத்தில் சிக்கும் சாமானியர்கள்.. கெத்து காட்டும் 'கொத்து' - திரைப்பட விமர்சனம் !!

விமர்சனம்

நடிகர்கள்: அசீஃப் அலி, ரோஷன் மேத்யூஸ், நிகிலா விமல், சீலக்ஷ்மி மற்றும் விஜிலேஷ்,ரஞ்சித்

இயக்கம்: சிபி மலையல்

கதை திரைக்கதை: ஹேமந்த குமார்

கேமரா: ப்ரசாந்த் ரவீந்திரன்

அரசியல் சதுரங்க ஆட்டத்தில் சிக்கும் சாமானியர்கள் வாழ்க்கை எப்படி திசை மாறுகிறது என்பதே கொத்து படத்தின் கதை.

கட்சிக்காக கொலை செய்யும் இரண்டு இளைஞர்கள் வாழ்க்கையில் நடக்கும் சம்பவங்களும் கொலை தீர்வல்ல என்பதை உணர்த்தும் கட்டமும் அருமை.

என்னதான் கொள்கை பிடிப்பென்றாலும் சூழ்ச்சி வலையில் சிக்கும்போது சாமானிய கட்சி பிடிப்புள்ள தொண்டன் கதி என்னவாகிறது என்பதை காட்சிப்படுத்தியுள்ளார்கள்.

English summary

Kotthu Malayalam Movie Review in Tamil [ கொத்து மலையாள திரைப்பட விமர்சனம்]: The story of Kothu is about how common people get caught in the political chess game and how their lives change. The incidents in the lives of two young men who kill for the party are also wonderful and the scene shows that killing is not the solution. They have visualized what happens to the life of the common party men when it gets caught in the net of intrigue no matter what the policy.