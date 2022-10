ஒரு தெக்கன் தள்ளு கேஸ் சினிமா விமர்சனம்… ஓடிடி ரசிகர்களுக்கான கிளாஸிக் திரை விருந்து!

சென்னை: மலையாளத்தில் ஸ்ரீஜித் இயக்கிய 'ஒரு தெக்கன் தள்ளு கேஸ்' திரைப்படம் செப்டம்பர் 8ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியனது.

ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பையும் நேர்மறையான விமர்சனங்களையும் பெற்ற இந்தப் படம் தற்போது நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடியில் வெளியாகியுள்ளது.

ஈகோவையும் வன்மத்தையும் எளிமையான அழகியலோடு திரை மொழியாக கொண்டு வெளியாகியுள்ள 'ஒரு தெக்கன் தள்ளு கேஸ்.'

