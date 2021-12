ஓடிடி பக்கம் குவியும் ஆண்கள்.. பெண் பார்வையாளர்களை விட 2 மடங்கு அதிகரிப்பு.. ஆய்வில் வெளியான தகவல்!

சென்னை: பெண்களுடன் ஒப்பிடும்போது ஓடிடி பக்கம் திரும்பியுள்ள ஆண் பார்வையாளர்களின் எண்ணிக்கை இரண்டு மடங்கு அதிகரித்துள்ளது ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக கொரோனா தாக்கத்தின் காரணமாக பல படங்கள் ஓடிடி தளத்திலேயே ரிலீஸ் செய்யப்பட்டு வந்தன.

திரையரங்குகள் திறப்பது கேள்வி குறியானதால் சிறு பட்ஜெட் படங்கள் பெரிய பட்ஜெட் படங்கள் என பாரபட்சம் இல்லாமல் ஓடிடி தளங்களில் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டன.

OTT viewership: Male audiences increased two-fold compared to females says Betway Insider, an online sports blog research. The research also says 85 per cent of Indian subscribers will be Internet-ready by the end of 2023.