சஸ்பென்சை எகிற வைக்கும் விஜய் டிவி.,யின் புதிய ப்ரோமோ...அப்படி என்ன நிகழ்ச்சி தெரியுமா ?

சென்னை : நாளை காலை 10 மணி வரை காத்திருப்போம் என்ற வாசகம் மட்டும் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில், அலை அலையாக தெரியும் திரையில் காட்டப்பட்டு விஜய் டிவி.,யில் ப்ரோமோ ஒன்று ஒளிபரப்பு செய்யப்படுகிறது. இந்த ப்ரோமோ வாசகர்களிடம் சஸ்பென்ஸ் மற்றும் எதிர்பார்ப்பை அதிகரிக்க வைத்துள்ளது.

விஜய் டிவியில் பல புதிய சீரியல்கள், நிகழ்ச்சிகள் துவங்கப்பட்டுள்ளன. இதற்கான விளம்பரங்கள், ப்ரோமோக்கள், தற்போது ஒளிபரப்பாகி வரும் சீரியல்கள் மற்றும் நிகழ்ச்சிகளுக்கான ப்ரோமோக்கள் ஒளிபரப்பப்பட்டு வருகின்றன. பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி இறுதிக்கட்டத்தை எட்டி உள்ளதால் அந்த நேரத்தில் ஒளிபரப்புவதற்காக பல சீரியல்களும் தயாராகி வருகின்றன.

குக் வித் கோமாளி சீசன் 3... ஐபிஎல் ரேஜ்சிற்கு ப்ரோமோ வெளியிட்ட விஜய் டிவி

English summary

Vijay tv's new promo for new program attacts everyone's attention. Latest buzz is that this promo is for bigg boss tamil ott version. this program will stars from January 23rd.