12th Man movie Review...மோகன்லாலின் மிரட்டல் நடிப்பில் 12th man எப்படி இருக்கு?

நடிகர்கள் : மோகன்லால், உன்னி முகுந்த், அனுஸ்ரீ, அனு சித்தாரா, சைஜு குருப், ராகுல் மாதவ், அதிதி ரவி, பிரியங்கா நாயர், லியோனா லிசோய், அனு மோகன்

இயக்கம் : ஜீத்து ஜோசப்

இசை : அனில் ஜான்சன்

சென்னை : த்ரிஷ்யம் படத்திற்கு பிறகு ஜீத்து ஜோசப் - ஆன்டஜி பெரும்பாவூர் கூட்டணியில் உருவாகி உள்ள மர்மங்கள் நிறைந்த த்ரில்லர் படம் 12th Man. மலையாளத்தில் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட படங்களில் ஒன்றான 12th Man, த்ரிஷ்யம் 2 படத்தை போலவே ஓடிடி.,யில் நேரடியாக ரிலீஸ் செய்யப்பட்டுள்ளது.

டிஸ்னி ப்ளஸ் ஹாட் ஸ்டாரில் மே 20 ம் தேதி ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது. ஆசிர்வாத் சினிமாஸ் பேனரில் ஆன்டனி பெரும்பாவூர் தயாரித்துள்ளார். 163 நிமிடங்களைக் கொண்ட இந்த படத்திற்கு சென்சார் போர்டு யுஏ சான்று வழங்கி இருந்தது.

English summary

Mohanlal starred 12th Man movie released May 20th in disney plus hotstar. Mystery thriller film directed by Jethu joseph and produced by Antony Perumbavoor. Perfect screeplay, excellent direction, Lalettan as usual is terrific. 12th Man got 4 out off 5 rating.