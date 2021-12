Movie Review : 1983 கிரிக்கெட் உலகக்கோப்பையை நினைவூட்டும் "83" எப்படி இருக்கு ?

சென்னை: 1983ஆம் ஆண்டு இந்திய மக்களால் மறக்கமுடியாத உலக கோப்பை கிரிக்கெட் பந்தயம் பற்றியும் அந்த மாபெரும் வெற்றியடைந்த தருணத்தையும், கிரிக்கெட் ரசிகன் ஒவ்வொருத்தரும் இன்று வரை திரும்ப திரும்ப நினைத்து பார்த்துக் கொண்டுதான் இருக்கின்றனர்.

அப்படிப்பட்ட தருணத்தை பொக்கிஷமான அனுபவத்தை வீடியோ காட்சிகளாக அதிகமான பதிவுகள் இல்லை என்பதுதான் நிதர்சனமான உண்மை. இதை மூலக் கருவாக கொண்டு 83 என்கின்ற இந்த திரைப்படம் 1983ஆம் ஆண்டு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு உலகக்கோப்பையை இந்திய கிரிக்கெட் அணி கபில்தேவ் தலைமையில் வென்றது என்பது தான் படத்தின் ஒட்டுமொத்த கதை.

கபில்தேவ் கதாபாத்திரத்தில் ரன்வீர் சிங் ஏற்று நடிக்க பல முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் இந்திய கிரிக்கெட் அணியை மீண்டும் ஒருமுறை கண் முன்னே கொண்டு வந்து நிறுத்தியிருக்கிறார் இயக்குநர் கபீர் கான். நடிகர் ஜீவா மிக முக்கியமான ஒரு கதாபாத்திரம் ஏற்று நடித்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. கிருஷ்ணமாச்சாரி ஸ்ரீகாந்த் செய்கின்ற, செய்துவந்த பல குறும்புகளையும் சாதனைகளையும் அழகாகப் புரிந்துகொண்டு "ஷிகா" என்னும் ஸ்ரீகாந்த்தின் கதாபாத்திரத்தில் நடிகர் ஜீவா நடித்துள்ளார்.

English summary

The life journey of Indian cricket team towards 1983 world cup is the movie "83" which is a long time wait got released today and many cricket fans enjoying this movie and its a rewind button pressed with lots of memoirs with great emotion of Indian cricket and love towards the game cricket- by Indians all over the world. The movie is directed by kabir khan and ranveer sing has done the main lead role as kapil dev who was the captain of 1983 world cup.