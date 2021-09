Movie Review :ஈழத் தமிழர்களின் துயரங்களை சொல்லும் "ஆறாம் நிலம்"...எப்படி இருக்கு ?

சென்னை : தமிழ் சினிமாவில் இலங்கை சம்பந்தப்பட்ட இலங்கை மக்கள் வாழ்க்கை சம்பந்தப்பட்ட பல படங்கள் வந்துள்ளது. கமர்சியல் படங்கள் நடுவே இலங்கையின் துயரங்களை சொன்ன படங்களும் நிறையவே உள்ளது. இலங்கையில் நடந்த போர் மற்றும் போரின் பின் நடந்த சோகங்கள் பல டாக்குமென்ட்ரி வடிவங்களாக பதிவு செய்யப்பட்டு வந்தது.கமர்சியல், டாக்குமென்ட்ரி என்று எப்படி பிரித்து பார்த்தாலும் உண்மையை உரக்க சொன்ன படங்கள் மக்கள் மனதில் நீங்கா இடம் பிடிக்கும் .

அப்படி சமீபத்தில் ஐபிசி தமிழின் தயாரிப்பில், அவர்கள் நடத்திய குறுந்திரைப்பட போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற இயக்குனர் ஆனந்த ரமணன் இயக்கிய முழுநீளத் திரைப்படமிது. ஈழத் தமிழர்களின் தொடர்ச்சியான வலிகளையும் துயரங்களையும் வெளிப்படுத்தும் முகமாக ஆறாம் நிலம் திரைப்படம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

ஈழம் சார்ந்து எடுக்கப்பட்ட திரைப்படங்களில் அல்லது ஈழத்தில் உருவான படங்களிலோ இதுவரை சொல்லப்படாத ஒரு விஷயம் இதில் பேசப்பட்டுள்ளது. போர்க்காலத்தில் புதைக்கப்பட்ட கண்ணி வெடிகள் போருக்குப் பின் பத்தாண்டுகளின் பின்னும்கூட முற்றிலும் அகற்றப்படாத சூழல் நிலவுகின்றது.

அந்நாட்டில் கண்ணி வெடிகள் புதைக்கப்பட்ட நிலம், காணாமல் போனவர்களை தேடும் மனஉளைச்சல் , முன்னாள் போராளிகளின் இன்றைய நிலை ஆகியவற்றைச் சுற்றி கதை நகர்கிறது.

English summary

Many Tamil movies focusing on srilankan issues has come before.And among that different issues being discussed in various level of visuals and several efforts taken to tell the true facts. Recently released movie titled "aaram nilam" which means sixth land directed by anantha ramanan has received several comments about the visuals he portrayed about the Consequences after war. noteworthy film to know about srilankan issues and the pain which they faced.