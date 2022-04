Oh My Dog Review : ரசிகர்களை கவர்ந்ததா சிம்பா?...ஓ மை டாக் எப்படி இருக்கு? விமர்சனம்

நடிகர்கள் : அர்னவ் விஜய், அருண் விஜய், மகிமா நம்பியா, விஜயக்குமார், வினய் ராய், மனோபாலா

இயக்கம் : சரோவ் ஷண்முகம்

ரேட்டிங் : 4/5

சென்னை : விலங்குகளை மையமாக வைத்து எடுக்கப்பட்ட படங்களில் லேட்டஸ்ட் வரவாக இணைந்துள்ளது ஓ மை டாக். குழந்தைகளை கவருவதற்காக, அவர்களின் உலகத்தை அடிப்படையாக கொண்டு படம் எடுத்துள்ளார்கள்.

விஜயக்குமார், அவரது மகன் அருண் விஜய், பேரன் அர்னவ் விஜய் என மூன்று தலைமுறை நடிகர்களை ஒன்றாக நடிக்க வைத்துள்ளனர். டைரக்டர் சரோவ் ஷண்முகம் எழுதி, இயக்கிய படம் ஓ மை டாக். சூர்யா-ஜோதிகாவின் 2டி என்டர்டைன்மென்ட் தயாரித்துள்ள இந்த படம் அமேசான் பிரைம் வீடியோ நேரடியாக ஏப்ரல் 20ம் தேதி ரிலீஸ் செய்யப்பட்டுள்ளது.

