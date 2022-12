Avatar 2 Review: ஜேம்ஸ் கேமரூனின் ப்ளூ மேஜிக் மீண்டும் கை கொடுத்ததா? அவதார் 2 விமர்சனம்!

நடிகர்கள்: சாம் வொர்த்திங்டன், ஜோ சல்டானா, கேட் வின்ஸ்லெட்

இசை: சைமன் ஃபிராங்க்ளன்

இயக்கம்: ஜேம்ஸ் கேமரூன்

சென்னை: அவதார் முதல் பாகம் 2009ல் வெளியான போது இதுவரை உலக மக்கள் பார்த்திராத ஒரு புதிய பாண்டோரா உலகத்தை ப்ளூ மேஜிக் உடன் மோஷன் கேப்ஷரிங் எனும் புதிய டெக்னாலஜியுடன் மனிதர்களும், அனிமேஷன் உருவங்களும் இணைந்து தத்ரூபமாக வாழும், சண்டையிடும் ஒரு பிரம்மாண்ட மேஜிக்கை திரையில் காட்டிய ஜேம்ஸ் கேமரூனின் அடுத்த 13 ஆண்டுகால தவத்தில் உருவாகி உள்ள படம் தான் அவதார் 2 - அவதார் தி வே ஆஃப் வாட்டர்.

ஜனனும் மரணமும் தண்ணீரில் தான் என்கிற வரிகளுடன் கூடிய ரிதம் பட பாடலின் கான்செப்ட் தான் இந்த படத்தின் கதை என்றும் சொல்லலாம்.

வாழ்க்கையின் மிக முக்கியமான தத்துவமே 'சந்தோஷம்' தான்.. அதுதான் நம் பலமும் பலவீனமும் என நாயகன் ஜேக் சுல்லி சொல்லும் இடம் உடம்பே புல்லரிக்கிறது.. வாங்க அவதார் 2 படம் எப்படி இருக்குன்னு விரிவாக இங்கே அலசுவோம்..

Avatar The Way Of water twitter review : மாய உலகின் மற்றொரு அதிசயம்..வியப்பில் ஆழ்த்திய அவதார் 2 !

