Cobra Review: மண்டையை போட்டுக் குழப்பும் கணக்கு வாத்தியார்.. கோப்ரா விமர்சனம் இதோ!

நடிகர்கள்: விக்ரம், ஸ்ரீநிதி ஷெட்டி, இர்ஃபான் பதான், ரோஷன் மேத்யூ

இசை: ஏ.ஆர். ரஹ்மான்

இயக்கம்: அஜய் ஞானமுத்து

சென்னை: இயக்குநர் அஜய் ஞானமுத்து இயக்கத்தில் சியான் விக்ரம், ஸ்ரீநிதி ஷெட்டி, மிருணாளினி ரவி, மீனாட்சி, இர்ஃபான் பதான், ரோஷன் மேத்யூ, கே.எஸ். ரவிக்குமார், ரோபோ ஷங்கர் உள்ளிட்ட பலர் நடிப்பில் ஆகஸ்ட் 31ம் தேதி வெளியாகி உள்ள படம் கோப்ரா.

சிட்டிசன், தசாவதாரம், தூம் 2 உள்ளிட்ட பல படங்களில் நாயகர்கள் வித்தியாசமான கெட்டப்புகளை போட்டு நடித்து அசத்தி இருப்பார்கள்.

அதே வரிசையில் கிட்டத்தட்ட 8 கெட்டப்புகளில் சியான் விக்ரம் நடித்துள்ள கோப்ரா படம் தெளிவா இருக்கா? இல்லை மண்டையை போட்டுக் குழப்பியதா என்பது குறித்து விரிவாக இங்கே பார்ப்போம்..

English summary

Cobra Movie Review in Tamil (கோப்ரா திரைப்பட விமர்சனம்): Chiyaan Vikram's mind blowing performance and efforts are stuns audience in first half but second half turns very confusing to fans spoils the show.