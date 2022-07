Dejavu Movie Review: அருள்நிதியின் அடுத்த கிரைம் த்ரில்லர்.. மிரட்டியதா தேஜாவு.. விமர்சனம் இதோ!

நடிகர்கள்: அருள்நிதி, மதுபாலா

இசை: ஜிப்ரான்

இயக்கம்: அரவிந்த் சீனிவாசன்

சென்னை: கிரைம் த்ரில்லர் கதைகளை விரும்பிக் கேட்டு நடித்து வரும் நடிகர் அருள்நிதியின் பிறந்தநாள் இன்று.

பிறந்தநாளை முன்னிட்டு ரசிகர்களுக்கு ட்ரீட்டாக நாளை ஜூலை 22ம் தேதி அவர் நடித்த தேஜாவு திரைப்படம் திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

சமீபத்தில் வெளியான டி பிளாக் திரைப்படம் சொதப்பிய நிலையில், இந்த தேஜாவு படம் எப்படி இருக்கிறது என்கிற விமர்சனத்தை இங்கே பார்ப்போம்..

English summary

Dejavu Movie Review in Tamil (தேஜாவு விமர்சனம்): Actor Arulnithi's new crime thriller movie Dejavu stunning in first half but second half is creates trouble to the movie. A pure One Time Watchable movie.