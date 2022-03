Maaran Review...தனுஷின் மாறன் எப்படி இருக்கு...சூப்பரா?சுமாரா?

நடிகர்கள் : தனுஷ், மாளவிகா மோகனன், ஸ்மிருதி வெங்கட், சமுத்திரக்கனி, ஆடுகளம் நரேன், ராம்கி, போஸ் வெங்கட்

இசை : ஜி.வி.பிரகாஷ் குமார்

இயக்கம் : கார்த்திக் நரேன்

டைரக்டர் கார்த்திக் நரேன் இயக்கத்தில் தனுஷ் நடித்துள்ள படம் மாறன். சத்யஜோதி ஃபிலிம்ஸ் தயாரித்துள்ள இந்த படத்திற்கு ஜி.வி.பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ளார். இந்த படம் டிஸ்னி ப்ளஸ் ஹாட்ஸ்டாரில் மார்ச் 11 ம் தேதி நேரடியாக ரிலீஸ் செய்யப்பட்டுள்ளது. அத்தரங்கி ரே/ கலாட்டா கல்யாணம் படத்தை தொடர்ந்து ஓடிடி.,யில் ரிலீசாகி உள்ள தனுஷின் மற்றொரு படம்.

நேர்மையான பத்திரிக்கையாளரான ராம்கி, பள்ளியில் நடக்கும் ஊழல் பற்றிய உண்மையை கண்டுபிடித்து எழுதியதால் ரவுடிகளால் கொல்லப்படுகிறார். அதே சமயத்தில் பிரசவத்தின் போது அவரது மனைவியும் உயிரிழக்கிறார். வழக்கமான தமிழ் சினிமாவில் வருவதை போல் அம்மா, அப்பாவாக இருந்து தங்கையை வளர்க்கிறார் ஹீரோவான மாறன் கேரக்டரில் நடித்துள்ள தனுஷ்.

தனுஷின் இன்ட்ரோ சீனே பாரில் ரவுடிகளுடன் சண்டை, போதையில் போலீசிடம் சிக்கி, ஹீரோயின் மாளவிகா வந்து மீட்டு செல்வது தான். பழைய சினிமாக்களில் வருவதை போல் தீ பார்த்து டென்ஷனாகி, மயங்கி விழுகிறார். அப்படியே பிளாஷ்பேக் துவங்குகிறது. அப்பாவை போலவே நேர்மையான பத்திரிக்கையாளராக உண்மையை எழுதியதால் பல வேலைகளில் இருந்து துறத்தப்படுகிறார். புதிய நிறுவனத்தில் வேலை, வேலைக்கு சேர்ந்த சில நாட்களிலேயே பாப்புலர் பத்திரிக்கையாளராகிறார்.

போலீஸ் ஃபிரண்ட் கேட்டதால் அரசியல்வாதியான சமுத்தியக்கனி செய்யும் ஓட்டுப்பதிவு இயந்திர முறைகேட்டை ஆதாரங்களுடன் கண்டுபிடித்து எழுதுகிறார். இதனால் அரசியல் பகையை சம்பாதிக்கிறார் தனுஷ். இதனால் தங்கையை கடத்தி, தீ வைத்து எரிக்கிறார்கள் ரவுடிகள். தனுஷிற்கு ஏன் தீ என்றால் அலர்ஜி என்பதற்காக இந்த பிளாஷ்பேக். வேலையில்லா பட்டதாரி படத்தில் அம்மா சென்டிமென்ட் பாடல் போல், இந்த படத்தில் தங்கை சென்டிமென்ட் பாடலாக சிட்டுக்குருவி பாடல் வைக்கப்பட்டுள்ளது. தங்கை இறந்த சோகத்தில் குடித்து குடித்து விழுந்து கிடக்கும் ஹீரோவை, ஹீரோயின் தைரியம் சொல்லி கொலையாளிகளை கண்டுபிடிக்க சொல்கிறார். தங்கையை கொலை செய்தவர்களை மாறன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறார் என்பது தான் படத்தின் மீதி கதை.

Dhanush starred Maaran movie released today in disney plus hotstar. Maaran directed by Karthik Naren and produced by sathyajyothi films. G.V.Pravash scored the background music. This movie was discussed about investigative journalism. Audience gave 2.5 out of 5 rating for this movie.