Review : எஸ் கே நடித்த டாக்டர் -ரசிகர்களுக்கு மருந்தா/ விருந்தா ? டாக்டர் திரை விமர்சனம்

நடிகர்கள்

சிவகார்த்திகேயன்,

பிரியங்கா மோகன்,

அருண் அலெக்சாண்டர்,

அர்ச்சனா,ஜாரா

வினய்

இசை: அனிருத்

இயக்கம் : நெல்சன்

சென்னை : சிவகார்த்திகேயன் பிரியங்கா இருவரும் நெல்சன் இயக்கத்தில் நடித்த டாக்டர் படம் நீண்ட எதிர்பார்ப்புக்கு பிறகு இன்று வெளியாகியுள்ளது. ரசிகர்களின் ஆரவாரம், எஸ் கே ஃபேன்ஸ் ஒரு பக்கம் டாக்டர் படத்தைப்பற்றி பல கருத்துக்களை இணையதளங்களில் பதிவிட்டு பெருமூச்சு விட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

கோலமாவு கோகிலா படத்திற்கு பிறகு நெல்சன் இயக்கத்தில் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஒரு படம் இந்த டாக்டர். அனிருத் இசையில் மிகவும் அற்புதமான பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் மற்றும் துள்ளல் பாடல் என ரசிகர்களை மிகவும் எளிதாக பல்ஸ் தெரிந்து பக்காவாக திரைக்கதை அமைத்துள்ளார் நெல்சன்.

பள்ளிக்கூடம் செல்லும் சின்னஞ் சிறு குழந்தைகளை கடத்தி வியாபார ரீதியாக பெரிய அளவில் ஒரு மாபியா கும்பல் செயல்பட்டு வருவது தான் இந்த படத்தின் மையப்புள்ளி . டாக்ட்ர் சிவகார்த்தியேன் இந்த சைல்ட் ட்ராபிக்கிங் செய்யும் கயவர்களை எப்படி கையாளுகிறார் என்ன என்ன விதத்தில் ஆபரேஷன் செய்கிறார் என்பது தான் ஒட்டு மொத்த கதை .

ஃபன் எண்டெர்டெய்னர்.. சிவகார்த்திகேயன் கேரியரில் சிறந்த படம்.. ரசிகர்களின் பாராட்டு மழையில் டாக்டர்!

English summary

Long time waited Sivakarthikeyan movie "DOCTOR" Got released today.its a theatrical release and the movie is directed by nelson,Produced under Sivakarthikeyan Productions, whereas KJR Studios served as the co-producer and distributor. music by Aniruth who has given peppy numbers and huge fan following for this project is still sustaining.