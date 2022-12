Driver Jamuna Review: கார் டிரைவராக கலக்கினாரா ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ்? டிரைவர் ஜமுனா விமர்சனம் இதோ!

நடிகர்கள்: ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ், ஆடுகளம் நரேன்

இசை: ஜிப்ரான்

இயக்கம்: கின்ஸ்லின்

சென்னை: அண்ணன் பிக் பாஸ் மணிகண்டன் உடன் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் நடித்துள்ள டிரைவர் ஜமுனா திரைப்படம் டிசம்பர் 30ம் தேதி வெளியாகி உள்ளது. என்ன திடீரென ஆண்டு இறுதியில் த்ரிஷா, சன்னி லியோன், ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் மற்றும் கோவை சரளா என இத்தனை நடிகைகளின் படங்கள் ரிலீஸ் ஆகி உள்ளதே என ரசிகர்களை வியக்க வைத்துள்ளனர்.

உமன் சென்ட்ரிக் படங்களில் தொடர்ந்து நடித்து வரும் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் நல்ல கதைகளையும் வித்தியாசமான கதாபாத்திரங்களையும் தேர்வு செய்து நடித்து வருகிறார்.

வத்திக்குச்சி படத்தை இயக்கிய கின்ஸ்லின் இயக்கத்தில் உருவாகி உள்ள இந்த டிரைவர் ஜமுனா திரைப்படம் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷுக்கு கை கொடுத்ததா? இல்லையா? என்பதை விரிவாக பார்க்கலாம் வாங்க..

Driver Jamuna Review in Tamil (டிரைவர் ஜமுனா விமர்சனம்): Aishwarya Rajesh try to the save the movie very well but week sceenplay movie comes like a big speed braker to the movie.