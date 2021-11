Movie Review : ஆர்யா மற்றும் விஷால் ,இதில் யாருக்கு யார் எனிமி ( ENEMY திரை விமரிசனம்)

நடிகர்கள் :

விஷால்

ஆர்யா

மிர்னாலினி ரவி

பிரகாஷ் ராஜ்,

மம்தா மோகன்தாஸ் ,

தம்பி ராமையா

இயக்கம் : ஆனந்த் சங்கர்

சென்னை : விஷால் - ஆர்யா கூட்டணியில் உருவாகியுள்ள அதிரடி ஆக்சன் திரைப்படம் ' எனிமி'. இந்த படத்தை அரிமா நம்பி, இருமுகன், நோட்டா உள்ளிட்ட படங்களை இயக்கிய ஆனந்த் சங்கர் இப்படத்தை இயக்கி உள்ளார் .

மினி ஸ்டுடியோஸ் தயாரிப்பு நிறுவனம் சார்பில் S வினோத்குமார் தயாரித்து உள்ளார் . கதாநாயகியாக மிர்னாலினி ரவி நடித்துளார் .முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் பிரகாஷ் ராஜ்,மம்தா மோகன்தாஸ் ,தம்பி ராமையா , கருணாகரன் ,மாளவிகா அவினாஷ் ஆகியோர் நடிக்கிறார்கள் .

பாடல்களை தமன் இசையமைக்க RD ராஜசேகர் ஒளிப்பதிவு ,.சண்டைக்காட்சிகள் - ரவிவர்மா . படத்திற்கான பின்னணி இசையை சாம் CS இசையமைத்து உள்ளார் .

புடவையில் ஏக்கத்துடன் நிற்கும் பிச்சைக்காரன் 2 பட நடிகை..இதுவும் நல்லா தான் இருக்கு!

English summary

enemy is yet another important movie for this 2021 Diwali release . Arya and vishal has done the combo of this script and many expectations have arisen for its stunt sequence . The script revolves around Singapore geographically and issues which happen at "little India " which is important place for Indians living in Singapore.