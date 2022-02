MOVIE REVIEW : விஷ்ணுவிஷால் இஸ்லாமியராக நடிக்கும் எஃப் ஐ ஆர் எப்படி இருக்கு ?

சென்னை: ராட்சசன் கொடுத்த பிரம்மாண்ட வெற்றியைத் தொடர்ந்து விஷ்ணு விஷாலின் திரைப்படங்கள் மற்ற மொழி ரசிகர்களாலும் கவனிக்கப்பட்டு வருகிறது

ஹீரோவாக வலம் வந்து கொண்டிருக்கும் அதே சமயம் தயாரிப்பாளராகவும் தான் நடிக்கும் திரைப் படங்களை தயாரித்தும் வருகிறார்

இப்போது விஷ்ணு விஷால் நடித்து தயாரித்துள்ள எஃப்ஐஆர் திரைப்படத்தில் விஷ்ணு விஷால் முதல்முறையாக முஸ்லிமாக நடித்துள்ளார்.

English summary

Vishnu vishal acted "FIR" got released in theaters and Vishnu Vishal has definitely made a brave choice with the film as the leading man and as the producer. The exceptional pre-release business figure of FIR has become huge and also director Manu Anand has made his best in the screenplay. FIR is an effective, fast-paced thriller and sure audience can enjoy with feel good bgm and social message potrayed in a different manner.