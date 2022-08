ஹெவன் மூவி எப்படி இருக்கு?..Review..மகனைக் கொன்ற கொலையாளிகளை பழிவாங்கும் இன்ஸ்பெக்டர்..விறு விறு கதை

நடிகர்கள்: சுராஜ் வெஞ்சரமூடு, தீபக் பரம்போல், சுதேவ் நாயர், சுதீஷ்,அலென்சியர் லோபஸ்

இயக்குநர் : உன்னி கோவிந்தராஜ்

திரைக்கதை: உன்னி கோவிந்தராஜ், பி.எஸ்.சுப்ரமணியம்

கேமரா: வினோத் இல்லம்பள்ளி

இசை: கோபி சுந்தர்

சென்னை: மலையாள திரைப்படங்கள் சமீபகாலமாக வலுவான திரைக்கதையுடன் வருகிறது. மலையாளத்தில் வெளியாகியுள்ள ஹெவன் திரைப்படம் ஆரம்பம் முதல் விறுவிறுப்பாக செல்கிறது.

தன்னுடைய மகனை கொன்ற கொலையாளியை தேடிக்கொல்லும் போலீஸ் அதிகாரியாக நடித்துள்ளார் சூரஜ் வெஞ்சரமூட் (Suraj Venjaramood).

விறுவிறுப்பான கதைகளை விரும்பும் நபர்கள் இந்தப்படத்தை தாராளமாக பார்க்கலாம்.

House of the Dragon review Episode 1: கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ் ரசிகர்களுக்கு ட்ரீட்.. முதல் எபிசோடிலேயே!

English summary

Heaven Malayalam Movie Review in Tamil (ஹெவன் மலையாள படம் விமர்சனம் ): Malayalam movies have been coming up with strong screenplay these days. And the Recently Released Heaven Malayalam movie is full of interesting scenes from the start.