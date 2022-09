’இன்னளே வரே’ மூவி ரிவ்யூ..ஏமாற்றுபவன் ஏமாற்றமே அடைவான்..கிரைம் திரில்லர் பிரியர்களுக்கு ஏற்ற படம்

நடிகர்கள்: ஆசிஃப் அலி, ஆன்டணி வர்கீஸ், இர்ஷாத், ரோனி டேவிட், நிமிஷா சஜயன், அதுல்யா சந்த்ரா

இயக்கம் : ஜிஸ் ஜாய்

கதை: பாபி, சஞ்சய்

கேமரா: ராஜேஷ் நடராஜன்

சென்னை: பெண்ணாசையும், மற்றவர்களை மதிக்காத போக்கையும் கொண்டிருக்கும் வளர்ந்து வரும் ஹீரோ சிக்கலில் சிக்கி சின்னாபின்னமாகும் கதைதான் இன்னளே வரே.

சமீப கால மலையாளப்படங்கள் நல்ல திரைக்கதை, கிரைம், திரில்லர் என தமிழ் ரசிகர்களையும் கவர்ந்து வருகின்றனர்.

மலையாளப்படமான இன்னளே வரே மலையாளப்படம் தமிழில் ஓடிடி தளத்தில் சோனி லைவ்-வில் வெளியாகியுள்ளது. கிரைம், திரில்லர் பட பிரியர்கள் பார்க்கலாம்.

ஓடிடி தளங்களில் தமிழ் டப்பிங் படம்

தனது தொடர் தோல்வி படங்களால் தடுமாற்றத்திற்கு உள்ளாகும் இளம் சினிமா ஹீரோ அதில் இருந்து விடுபட நினைத்து மேலும் சிக்கலில் சிக்கிக் கொள்வதே இப்படத்தின் கதை.

English summary

the story is about a rising hero who has a misogynistic and disrespectful tendency to get into trouble and crumble. Recent Malayalam movies are also attracting Tamil fans with good screenplay, crime, and thrillers.