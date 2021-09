movie review : அம்மா பாசத்துடன் மீண்டும் விஜய் ஆண்டனி. கோடியில் ஒருவன் திரைவிமர்சனம்

நடிகர்கள் :

விஜய் அன்டனி,

ஆத்மீகா,

இயக்கம் : ஆனந்த் கிருஷ்ணன்

சென்னை : ட்யூஷன் டீச்சராக கலெக்டர் ஆகும் கனவில் கிராமத்தில் இருந்து கிளம்பி அம்மா கொடுத்த தைரியம் சத்தியமான பல வார்த்தைகள் என்று மனதிற்குள் வைத்துக்கொண்டு சென்னை வந்து சேருகிறார் கதாநாயகன் விஜய் ஆண்டனி.

தமிழ் சினிமாவுக்கே உரித்தான முரட்டுத்தனமான ஒரு ரவுடி கும்பல் மற்றும் அராஜகம் செய்து வரும் அரசியல்வாதிகள் என்று காட்சிகள் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக நகர்கிறது. இவர்கள் எல்லோரும் வசிக்கும் சென்னை மாநகரத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஹவுஸிங் போர்ட் பகுதியில் விஜய் ஆண்டனி பல சவால்களை சந்திக்கிறார்.

Kodiyil Oruvan Movie Review | Poster Pakiri | Filmibeat Tamil

கல்வி எந்த அளவுக்கு நம் வாழ்வுக்கும் சமுதாயத்திற்கும் முக்கியம் என்பதை வலியுறுத்தி ஒரு டியூஷன் டீச்சராக களமிறங்கி ரவுடிகளாக மாறிய பல சிறுவர்களையும் அந்தப் பகுதி மக்களையும் மாற்ற முயற்சி செய்கிறார்.தவறான வழியில் செல்லும் சின்ன வயசு பசங்களை திருத்தும் விஜய் ஆண்டனியின் நடிப்பு எதார்த்தம். அந்த காட்சிகளை பார்க்கும் போது விஜய்யின் மாஸ்டர் படமும் நினைவுக்கு வருகிறது.

English summary

Vijay antony acted movie, "kodiyil oruvan" got released in theaters and with lots of political scenario many scenes have been potrayed by director anand. aathmika plays the heroine role and the entire script revolves around a common man who becomes a leader with unbelevieble political powers.