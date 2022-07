படம் : குட்டவும் சிக்‌ஷயும் (kuttavum sikshayum)

நடிகர்கள்: அசிப் அலி, சன்னி வேய்ன், அலன்சியர் லோப்,

இயக்குநர்: ராஜீவ் ரவி

திரைக்கதை: சிபிதாமஸ், ஸ்ரீஜித் திவாகரன்

கேமரா: சுரேஷ் ராஜன்

இசை: டான் வின்சென்ட்

சென்னை: மலையாளம் என்றாலே யதார்த்த படங்களுக்கு பஞ்சமில்லை எனலாம். வழக்கமான போலீஸ் படங்களைப்பார்த்து சலித்துப்போயிருக்கும் நமக்கு யதார்த்தமான படமாக குட்டவும் சிக்‌ஷயும் அமைந்துள்ளது.

மலையாளத்தில் வெளியாகியுள்ள இப்படத்தில் தீரன் படம் போல் குற்றவாளிகளை கைது செய்ய வடமாநிலம் நோக்கி போகும் தனிப்படை போலீஸார் சந்திக்கும் பிரச்சினையை கூறுகிறது.

அப்பாவை பழி வாங்கிய லோகேஷ் கனகராஜ்... எப்படி ஏன் என்ற சுவாரஸ்ய தகவல் தெரியுமா?

English summary

kuttavum Shikshayum Malayalam Movie Review in Tamil: The Malayalam film Kuttavum Sikshayum beautifully portrays the difficulties faced by the police force when they go to the north in search of criminals.