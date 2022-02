Mahaan Review: அப்பா–மகனின் சூறையாட்டம்....மகான் படம் எப்படி இருக்கு...ஒரு பார்வை

நடிகர்கள் :

விக்ரம்

துருவ் விக்ரம்

சிம்ரன்

பாபி சிம்ஹா

சனந்த்

வாணி பேஜன்

வேட்டை முத்துக்குமார்

தீபக் பரமெஷ்

ஆடுகளம் நரேன்

இயக்கம் : கார்த்திக் சுப்பராஜ்

இசை : சந்தோஷ் நாராயணன்

சென்னை : டைரக்டர் கார்த்திக் சுப்பராஜ் இயக்கத்தில் விக்ரம் - துருவ் விக்ரம் முதல் முறையாக இணைந்து நடித்துள்ள படம் மகான். செவன் ஸ்கிரீன் ஸ்டூடியோ பேனரில் லலித் குமார் தயாரித்துள்ள ஆக்ஷன் த்ரில்லர் படமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த படத்திற்கு சந்தோஷ் நாராயணன் இசையமைத்துள்ளார்.

சியான் விக்ரமின் 60 வது படமாக உருவாகி உள்ள மகான் படம் அமேசான் பிரைம் வீடியோவில் பிப்ரவரி 10 ம் தேதி வெளியானது. கடாரம் கொண்டான் படத்திற்கு பிறகு வெளிவரும் விக்ரம், முதல் முறையாக அப்பா-மகன் இணைந்து நடித்துள்ள படம் என்பதால் இந்த படத்திற்கு எதிர்பார்ப்பு அதிகமாகவே இருந்தது.

English summary

Vikram, Dhruv Vikram starred Mahaan movie released yesterday in amazon prime video. first half of this movie was about local liquor businessman's life. how school teacher gandhi mahaan become liquor mafia. second half was really mass after dhuruv vikram's entry. second half's screenplay, twist, thriller, action attracts fans.