Maharani 2 Review...மகாராணி 2 வெப்சீரிஸ் எப்படி இருக்கு?...ஜெயித்ததா? சொதப்பியதா?

சென்னை : மகாராணி என்ற பெயரில் 2021 ம் ஆண்டு வெளியான வெப்சீரிசின் இரண்டாவது சீசனாக வெளிவந்துள்ளது மகாராணி 2. 10 எபிசோட்களைக் கொண்ட இந்த வெப்சீரிஸ், ஆகஸ்ட் 25 ம் தேதி வெளியிடப்பட்டது.

ரவிந்திர கெளதம் இயக்கி உள்ள இந்த வெப்சீரிஸில் லீட் ரோலில் ஹுமா குரேஷி நடித்துள்ளார். இந்த சீரிஸ் சோனி லைவ் சேனலில் வெளியிடப்பட்டு, நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.இந்தியில் உருவாக்கப்பட்ட இந்த வெப்சீரிஸ் தமிழிலும் டப் செய்து வளியிடப்பட்டுள்ளது.

1990 களில் பீகார் முதல்வராக இருந்த லாலு பிரசாத் யாதவ், அரசியல் காரணங்களுக்காக தனது மனைவி ராப்ரி தேவியை முதல்வராக்கினார். இந்த கதையை அடிப்படையாக வைத்து தான் இந்த வெப்சீரிஸ் கதையை டைரக்டர் உருவாக்கி உள்ளார்.

English summary

Maharani 2, out now on SonyLiv, is a moderately engaging political drama that exceeds the standards set by the first season but doesn’t quite reach its potential. The series revolves around ‘gawaaran’ Rani Bharti as she tries to master the intricacies of the political system while dealing with challenges in her personal life.