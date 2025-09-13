Mirai Review: ’மிராய்’ விமர்சனம்.. அசோகர், ராமர் என கற்பனையின் உச்சம்.. ஆனால், அதுமட்டும் மிஸ்ஸிங்?
ஹைதராபாத்: கடந்த ஆண்டு வெளியான ஹனுமான் திரைப்படம் தேஜா சஜ்ஜாவுக்கு 300 கோடி பாக்ஸ் ஆபீஸ் ஹிட்டை கொடுத்தது. அதே ரூட்டில் இன்னொரு புராண ஃபேண்டஸி படத்தை கொடுத்து 500 கோடி ஹீரோவாக மாறிவிடலாம் என்கிற பக்கா பிளான் உடன் தேஜா சஜ்ஜா போட்ட திட்டம் மிராய் படத்தின் மூலம் கை கொடுத்ததா? இல்லையா? என்பதை விரிவாக இங்கே பார்ப்போம் வாங்க..
தேஜா சஜ்ஜா நடிப்பில் உருவான 'மிராய்' திரைப்படம், 'ஹனுமான்' படத்தைப் போலவே சிறப்பானதா என்ற கேள்வி ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது. தெலுங்கில் வெளியான பாதாள பைரவி, பைரவத்வீபம், ஜகதேகவீருடு அதிலோக சுந்தரி போன்ற பழம்பெரும் கற்பனைத் திரைப்படங்கள் திரையில் சில மணிநேரம் வேறொரு உலகத்திற்கு நம்மைக் கூட்டிச் சென்றதை நினைவுபடுத்தும் வகையில், 'மிராய்' திரைப்படமும் அமைந்திருக்கிறது.
கார்த்திக் கட்டமனேனி இயக்கத்தில் தேஜா சஜ்ஜா மற்றும் மஞ்சு மனோஜ் முக்கிய வேடங்களில் நடித்திருக்கும் 'மிராய்' திரைப்படம், பெரும்பாலும் தனது இலக்கை வெற்றிகரமாக அடைந்திருக்கிறது. தேவையற்ற காட்சிகளைக் கடந்து, ஒரு சாதாரண மனிதன் எப்படி மகத்தானவனாக மாறுகிறான் என்ற ஒரு வலுவான கதையை இப்படம் சிறப்பாகப் பதிவு செய்துள்ளது.
மிராய் கதை: வேதா (தேஜா சஜ்ஜா) தனது இளமைக்காலத்தில் பல சவால்களை எதிர்கொள்கிறான். அவன் தனது தேவைகளுக்காக, சிறு திருட்டுகள் உட்பட பல சிறு வேலைகளைச் செய்து பிழைப்பு நடத்தி வருகிறான். ஒருநாள், விபா (ரித்திகா நாயக்) என்ற சந்நியாசினி அவனைச் சந்தித்து, அவன் ஒரு பெரிய நோக்கத்திற்காகப் பிறந்தவன் என்றும், உலகை ஆட்சி செய்ய வல்ல ஒன்பது புனித நூல்களை (புத்தகங்களை) தேடும் சக்திவாய்ந்த சூனியக்காரனான மகாபீர் (மஞ்சு மனோஜ்) என்பவனைத் தடுக்க வேண்டும் என்றும் கூறுகிறார். கலிகந்துப் போர், அசோகர் கதை, ராமாயண காலத்து மிராய் ஆயுதம், ஸ்ரேயா தனது மகனை அநாதையாக வளரச் செய்வது என கதை மற்றும் திரைக்கதை பிரம்மாண்டமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
படம் எப்படி இருக்கு?: மிராய் என்கிற சக்திவாய்ந்த ஆயுதத்தின் துணையுடன் உலகைக் காப்பாற்ற வேதா ஒருவனே தகுதியானவன் என்று விபா அவனுக்கு புரியவைக்க முயற்சித்தாலும், அவன் தனது வாழ்க்கையின் நோக்கம் என்ன என்று தடுமாறுகிறான். இந்தப் படம் புராண, கற்பனை, அனிமேஷன் என கலந்துக்கட்டி ரசிகர்களுக்கு ஒரு புதிய உலகை படைத்திருக்கிறது. வெறும் 60 கோடி பட்ஜெட்டில் உருவாக்கப்பட்ட இந்த படத்தில் இடைவேளையில் வரும் கருடன் சண்டைக் காட்சி சீனெல்லாம் செம ஹைலைட்.
மிராய் திரைப்படம் ஆரம்பம் முதல் பார்வையாளர்களைக் கவரும் வகையில் அமைந்துள்ளது. கலிங்கப் போருக்குப் பிறகு மனம் திருந்திய பேரரசர் அசோகரின் கதையையும், ராமர் பயன்படுத்திய ஆயுதத்தையும் இணைக்கும் ஒரு புராணத்தை இப்படம் நம்பும்படியாகக் காட்சிப்படுத்துகிறது. வேதா மற்றும் மகாபீர் இருவரும் ஒரு நாணயத்தின் இரு பக்கங்களாகச் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
வேதா தீக்குச்சிகளைப் பின்பற்றும் ஒரு விசித்திரமான, உதவி கேட்பதற்குத் தயங்காத ஒரு கதையின் நாயகன் என்றால், மகாபீர் தனது சூழ்நிலைகளால் மனம் கல்போன ஒரு கொடூரமான வில்லன். ஒரு காட்சியில், தான் இறக்கும் நட்சத்திரத்திலிருந்து உருவான ஒரு கருந்துளை என்று தன்னை விவரிக்கிறார்.
அடிப்படை கதைக்களம் தவிர, 'மிராய்' திரைப்படத்தின் தயாரிப்பு மற்றும் VFX காட்சிகள் மிகவும் பிரமிக்க வைக்கின்றன. சில காட்சிகள் மிகவும் பரபரப்பாகவும், விறுவிறுப்பாகவும் அமைந்து, படத்தின் வேகத்தை அதிகரிக்கும். கருட சம்பாதியை (ஜடாயு போன்ற ஒரு தெய்வீகப் பறவை) சித்தரிக்கும் ஒரு காட்சி, பார்வையாளர்களை இருக்கையின் நுனியில் உட்கார வைக்கும். அதேபோல், ஒரு ரயில் சண்டைக் காட்சியும் சிறப்பாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
பிளஸ்: மகாபீரின் கதாபாத்திரம் மற்றும் அவரது நோக்கங்கள், அவருக்கு அதிக கவனம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கலாம் என்ற எண்ணத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. மேலும், மகாபீர் சக்திவாய்ந்தவராக இருந்தாலும், அவரது வலது கரமான தன்யா கெல்லர் (Tanja Keller) தனது சண்டைக் காட்சிகள் மற்றும் குரூரமான நடிப்பு மூலம் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்க்கிறார். கிளைமாக்ஸில் தேஜா மற்றும் மனோஜ் இடையேயான சண்டைக் காட்சிகளும் சிறப்பாக அமைந்துள்ளன. இயக்குநரே ஒளிப்பதிவாளர் என்பதால் விஷுவலாக படம் நின்று பேசுகிறது. பல லைவ் லொகேஷன்களில் படத்தை எடுத்த விதம் நிச்சயம் ரசிகர்களை தியேட்டர்களை நோக்கி வர வைக்கும். பிரபாஸின் அந்த வாய்ஸ் ஓவர் சீனும் படத்துக்கு மிகப்பெரிய பிளஸ் ஆக அமைந்துள்ளது.
மைனஸ்: மிராய் திரைப்படம் தனது முக்கிய கதைக் கருவில் கவனம் செலுத்தும் வரை சிறப்பாக உள்ளது. அதாவது, வேதாவின் உள் போராட்டம், நகைச்சுவையைப் பாதுகாப்பாகப் பயன்படுத்தும் குணம், அவனது விதி, மகாபீரின் பழிவாங்கும் தாகம், ஆணவம், கோபம் போன்ற அம்சங்களில் படம் வலுவாக இருக்கிறது. ஆனால், சில சமயங்களில் இயக்குநர் கார்த்திக், கதையில் தேவையற்ற நகைச்சுவையைப் புகுத்தி, தீவிரமான சூழ்நிலையின் வீரியத்தைக் குறைத்து விடுகிறார். அதே போல வில்லனாக மனோஜ் மஞ்சுவின் நடிப்பு பெரிதாக ரசிகர்களை பயமுறுத்தவில்லை. அதுவும் படத்துக்கு பெரிய குறையாக தெரிகிறது. ஃபேண்டஸி மற்றும் புராண கதைகளை விரும்பும் ரசிகர்களுக்கு இந்த மிராய் ஒரு மிரட்டலான அனுபவமாகவே இருக்கும்.